lavera GREEN BRAND herausragend revalidiert / laveras Umweltleistungen durch Europäisches Gütesiegel bestätigt (FOTO)

Hannover (ots) - Die Naturkosmetikmarke lavera erreicht beim aktuellen

Revalidierungsprozess 2025/2026 herausragende 90%. Damit wird laveras

Vorreiterrolle und ihre ökologische Ausrichtung für Marke und Unternehmen erneut

durch das Europäische Gütesiegel bestätigt.



lavera - Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit





2012 wurde lavera Naturkosmetik erstmalig als GREEN BRAND Germany ausgezeichnet

und hat ihre nachhaltige Ausrichtung auf höchstem Niveau seitdem um 20% auf

nunmehr 90% gesteigert. Hierfür prüft GREEN BRAND in einem dreistufigen

Prüfverfahren alle zwei Jahre die relevanten Marken- und Unternehmensbereiche

wie Ökodesign, Rohstoffgewinnung & Transport der Rohstoffe, Produktion,

Verpackung, Distribution, Nutzungsphase, Verwertung und Entsorgung sowie

Produktbezogene Zertifizierungen mit insgesamt 36 Fragestellungen. Die

Ergebnisse sind ab 2025 unter http://www.gb-id.org für jeden transparent und

anhand der GREEN BRAND ID-Nummer abrufbar, die ab 2025 Bestandteil des neuen

GREEN BRAND Siegels ist.



Transparentes Verfahren gegen Greenwashing



Das GREEN BRANDS Gütesiegel ist eine eingetragene und geschützte

EU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit.

https://www.green-brands.org



Bereits im Jahr 2018/2019 hat sich die GREEN BRANDS Organisation umfangreichen

Prüfungen der EU-Markenbehörden unterzogen. Damit erfüllt die Organisation GREEN

BRANDS nicht nur die Neutralität des Inhabers, sondern auch die Transparenz der

Prüfungsbedingungen, allgemeine Zugänglichkeit, ein Sanktionierungssystem sowie

Rahmenbedingungen, die künftig in der EU gelten sollen: Es ist beabsichtigt,

dass ab dem 27.09.2026 von allen Gütesiegeln, Prüf- oder Auszeichnungsverfahren

im Nachhaltigkeitsbereich eine Spezifikation der Umweltaussage vorliegen muss.

Neue EU-Regeln gegen Greenwashing verabschiedet | Umweltbundesamt (https://www.u

mweltbundesamt.de/themen/neue-eu-regeln-gegen-greenwashing-verabschiedet) ,

http://www.green-brands.org



Sabine Kästner, Unternehmens-PR und Nachhaltigkeit für lavera: "Mit der lavera

GREEN BRAND Auszeichnung wird unsere nachhaltige Vorreiterrolle erneut durch

externe, unabhängige Prüfverfahren bestätigt. Die nachhaltige Positionierung der

Marke wird bei der Prüfung genauso berücksichtigt, wie unser nachhaltiges

Engagement mit dem lavera Waldprojekt, mit dem wir uns aktiv für den Erhalt und

die klimagerechte Aufforstung von Waldflächen einsetzen, für den Erhalt

ökologisch wertvoller Flächen sorgen und Biodiversität, Umweltbildung und

Klimaforschung fördern. Aber auch alle Maßnahmen, durch die unser Betrieb Jahr

für Jahr effizienter und ressourcenschonender wird, spielen im

Validierungsverfahren eine umfangreiche Rolle. Dazu gehören u.a. unsere

nachhaltigen Zielsetzungen und Maßnahmen, die mit der Umweltbilanz und unseren

ISO Normen dokumentiert und vorangetrieben werden. https://www.lavera.de/wald



lavera Naturkosmetik ist zertifizierte Naturkosmetik nach NATRUE, Ecocert COSMOS

organic, zudem RSPO MB und größtenteils Vegan*. Darüber hinaus ist lavera

Naturkosmetik Teil der PETA Positivliste Kosmetik.



Laverana ist unter anderem zertifiziert nach ISO 9001 (Qualität), 14001

(Arbeits- und Gesundheitsschutz), 45001 (Umwelt), 50001 (Energie), IFS HPC3

(Sicherheit und Qualität), RSPO-MB (Mitglied RSPO).



Pressekontakt:



Sabine Kästner, Unternehmens-PR und Nachhaltigkeit

Laverana GmbH & Co KG,Lavera Thomas Haase Stiftung

30159 Hannover, Lavesstraße 65

Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569

mailto:Sabine.Kaestner@lavera.de

Bildermaterial zur freien Verfügung. Belegexemplar erbeten.



Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478,

Registergericht Hannover

Persönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:

1. Claudia Czernes-Haase

2. Haase Verwaltungs GmbH, Wennigsen HRB 202460, Registergericht

HannoverGeschäftsführung: Thomas Haase



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64783/5991166

OTS: Laverana GmbH