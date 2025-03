Azurity Pharmaceuticals schließt die Übernahme von Covis Pharma ab

Diese strategische Akquisition stärkt die Führungsposition von Azurity im Bereich der Markenarzneimittel und nutzt die sich ergänzenden Stärken beider Unternehmen in einer Vielzahl komplexer Darreichungsformen und therapeutischer Bereiche. Durch die Bündelung von Fachwissen und Ressourcen stärkt Azurity seine Fähigkeit, übersehene Patienten auf globaler Ebene mit Medikamenten zu versorgen.

Strategische Vorteile der Akquisition:

Erweitertes therapeutisches Portfolio - Die Integration des Produktportfolios und der Pipeline von Covis erweitert das Angebot von Azurity in zehn komplexen Darreichungsformen und neun wichtigen Therapiegebieten, darunter Herz-Kreislauf, Atemwege, zentrales Nervensystem, Endokrinologie, Magen-Darm, Hämatologie, Immunologie, Antiinfektiva und Onkologie.

Globale Präsenz - Die Übernahme stärkt die globale Präsenz von Azurity, erweitert die kommerzielle Präsenz auf über 50 Länder und ermöglicht Patienten einen besseren Zugang zu lebensverändernden Behandlungen. Azurity und seine Tochtergesellschaften werden mehr als 800 Mitarbeiter in Nordamerika, Europa und Asien beschäftigen.

Wichtiger Biopharma-Partner der Wahl - Das fusionierte Unternehmen ist in der Lage, ein wichtiger Partner für globale Biowissenschaftsunternehmen zu sein, die ihre Produkte entwickeln und vermarkten wollen, und bietet seinen Partnern Zugang zu seinen umfassenden Entwicklungsfähigkeiten und seiner globalen kommerziellen Infrastruktur.

Beschleunigte Innovation - Durch die Kombination von Fachwissen und Ressourcen ist Azurity in der Lage, innovative Behandlungen voranzutreiben, die die Mission von Azurity unterstützen, übersehene Patienten mit einem einzigartigen und beschleunigten Entwicklungsprozess zu versorgen - was Skalierung und Schnelligkeit ermöglicht.

Geschäftsmodell der nächsten Generation - Das integrierte Unternehmensportfolio wird von Azuritys hocheffizientem und effektivem Geschäftsmodell profitieren, das Daten, Analysen und KI-gesteuerte digitale Fähigkeiten kombiniert, um das Engagement der Stakeholder durch einen optimierten Omnichannel-Marketingansatz zu fördern.

„Wir freuen uns, Covis Pharma bei Azurity begrüßen zu dürfen", sagte Ronald Scarboro, CEO von Azurity. „Die Bemühungen der Kollegen beider Unternehmen, ihre Hingabe an die Patienten und unsere Kultur der Umsetzung haben uns zusammengebracht, um dieses einzigartige, hochdifferenzierte Pharmaunternehmen aufzubauen. Ich freue mich auf all das, was wir erreichen werden, wenn wir weltweit wachsen und neue Chancen ergreifen, angetrieben von unserem Ziel."