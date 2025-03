Weichen auf Wachstumskurs stellen

Berlin (ots) - Das mittelständische Kfz-Gewerbe steht vor enormen Veränderungen:

In ihren heute beginnenden Koalitionsverhandlungen müssen sich CDU/CSU und SPD

darum kümmern, bessere Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Deutschland

zu vereinbaren und die Transformation der Automobilwirtschaft wachstumsfördernd

voranzutreiben, um dieses Potential zu realisieren, so der Zentralverband

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK).



"Mit ihrem Sondierungsergebnis ist die Koalition auf einem wichtigen und

richtigen Weg", erklärt ZDK-Präsident Arne Joswig. "Insbesondere die

vorgeschlagenen Maßnahmen zum Bürokratieabbau, aber auch die in Aussicht

gestellte Unternehmenssteuerreform, eine Senkung der Stromsteuer, das Bekenntnis

zur Technologieoffenheit sowie die Förderung der Elektromobilität sind allesamt

gute und praktikable Entscheidungen für unsere Betriebe. Das Jahr 2025 kann ein

Jahr der Chancen werden."





Die Kürzung der Bürokratiekosten um ein Viertel durch Abschaffung umfangreicher

Berichts- und Dokumentationspflichten für Unternehmen sowie die Reduzierung der

über 20 gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsbeauftragten, beispielsweise für

ohnehin gesetzlich stark reglementierte Bereiche wie Gefahrgut, Entsorgung oder

Immissionsschutz, sind ein wichtiges Signal für die mittelständisch-geprägten

Kfz-Betriebe.



"Ein Rückbau dieses Regelungswahnsinns ist mehr als überfällig und würde unseren

Betrieben im Autohandel wie auch im Kfz-Handwerk spürbare Wachstumsimpulse

verleihen", prophezeit Joswig. "Viele unserer Betriebsleiter können sich dank

all diesen skurriler Vorschriften kaum noch auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Unternehmertum muss sich endlich wieder lohnen!"



Die von CDU/CSU und SPD geplante Senkung der Stromkosten um rund 5 Cent pro kWh

markiert einen wichtigen Impuls, um die stockende Nachfrage nach

batterieelektrischer Mobilität anzureizen. Im europäischen Vergleich nimmt sich

diese Reduktion jedoch bescheiden aus und ist mit Blick auf die Erreichung des

Ziels, wettbewerbsfähige Energiekosten zu ermöglichen, unzureichend.



Dieser Impuls dürfte alleine nicht ausreichen, den schleppenden Hochlauf der

Elektromobilität wirksam voranzutreiben. Es braucht zusätzlich eine kluge

Förderkulisse, die eine stark wachsende Käufergruppe erreicht und Neuwagen und

Gebrauchtfahrzeuge gleichermaßen berücksichtigt. Der ZDK hat Vorschläge für eine

degressive Förderung von neuen und gebrauchten E-Fahrzeugen für die

#GenerationZukunft

(https://www.kfzgewerbe.de/verband/mobilitaetspraemie-fuer-generationzukunft)

vorgelegt. Die Mittel der heute angekündigten Aufstockung des Klima- und

Transformationsfonds müssen hierfür eingesetzt werden. Mit nur einer der 100

Mrd. Euro, um die der KTF aufgestockt werden soll, könnten bereits 200.000

E-Fahrzeuge gefördert werden.



Trotz des Anstiegs der E-Auto-Neuzulassungen in den ersten beiden Monaten des

Jahres 2025 können mit den schwachen Gesamtzulassungszahlen bei rein

batterieelektrisch betriebenen Fahrzeugen die Klimaziele im Jahr 2030 nicht

erreicht werden, so dass CO2-neutrale Kraftstoffe für die Dekarbonisierung des

Straßenverkehrs weiterhin unerlässlich sind.



"Hier appellieren wir an die künftige Regierungskoalition weitere Anreizsysteme

zu finden, damit der Markthochlauf dieser klimaneutralen Kraftstoffe gelingt und

explodierende CO2-Preise künftig verhindert werden können" sagt Joswig.

"Individuelle Automobilität muss für alle Bevölkerungsschichten bezahlbar

bleiben."



