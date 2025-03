International School Augsburg: Kapazitätserweiterung geplant

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/24 (per 31.8.) mit 3,58 Mio. Euro (Vorjahr: 3,34 Mio. Euro) einen neuen Rekordwert beim Bruttoergebnis erzielt. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Votum.



Nach Analystenaussage bilde die Kapazitätserweiterung die Grundlage für steigende Schülerzahlen und einen höheren Geschäftsumfang. Da die räumlichen Kapazitäten inzwischen weitgehend ausgeschöpft seien, plane das Unternehmen einen Umzug an einen neuen Standort. Nach den Planungen der ISA sei der Baubeginn am neuen Standort für das Jahr 2025 vorgesehen, die Bauzeit werde mit 24 bis 36 Monaten veranschlagt. Ein Einzug in den neuen Schulcampus könne planmäßig ab dem Schuljahr 2027/28 erfolgen. Mit Beginn des Umzugs in den neuen Schulcampus werde die Gesellschaft in der Lage sein, der hohen Nachfrage nach Schulplätzen gerecht zu werden und die Schülerkapazität deutlich zu erhöhen. In der Folge senken die Analysten im Rahmen der „Best of m:access 2025“-Studie das Kursziel leicht auf 19,50 Euro (zuvor: 19,75 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.03.2025, 16:20 Uhr)



Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 13.03.2025 um 11:24 Uhr fertiggestellt und am 14.03.2025 um 11:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/31988.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die International School Augsburg -ISA- gemeinnuetzige Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 7,50EUR auf Gettex (14. März 2025, 16:43 Uhr) gehandelt.