UmweltBank: Geänderte Strategie bietet Chancen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UmweltBank AG im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) durch den in den Fokus gerückten Ausbau des Passivgeschäfts die Privatkundeneinlagen auf rund 3,5 Mrd. Euro (GJ 2023: 2,5 Mrd. Euro) gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.



Nach Analystenaussage könne durch die fristenkongruente Anlage der Kundengelder (EZB-Anlage) nach Unternehmensangaben eine Zinsmarge von rund 100 Basispunkten erzielt werden. Vor diesem Hintergrund sei der 2024 erfolgte Ausbau der Privatkundeneinlagen als gute Basis für den erwarteten Ausbau des Finanzergebnisses zu sehen. Dem erwarteten Anstieg des Zinsüberschusses sowie des Provisions- und Handelsergebnisses stehe ein voraussichtlich nur unterproportionaler Anstieg der Verwaltungsaufwendungen gegenüber. Dies insbesondere vor dem Hintergrund der in den vergangenen Jahren umgesetzten Transformation, die bereits ab 2025 zu einem deutlichen Rückgang des Verwaltungsaufwands führen dürfe. Das Ziel, bis zum Geschäftsjahr 2028 eine Cost-Income-Ratio von unter 60 Prozent zu erreichen, gelte nach wie vor. In der Folge erneuern die Analysten im Rahmen der „Best of m:access 2025“-Studie das Kursziel von 10,00 Euro und vergeben unverändert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.03.2025, 16:20 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 13.03.2025 um 11:24 Uhr fertiggestellt und am 14.03.2025 um 11:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/31988.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 5,10EUR auf Tradegate (14. März 2025, 16:53 Uhr) gehandelt.