Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 07-2025

Geschätzte Leserschaft,

die M&A-Tätigkeiten im Goldsektor nehmen wieder an Fahrt auf. Jüngstes Beispiel ist Calibre Mining, die mit Equinox Gold zusammengeht. Es entsteht ein neues Gold-Schwergewicht mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,5 Milliarden CA$ und einer voraussichtlichen Jahresförderung von 950.000 Unzen. Treue SRC-Newsletter-Leser waren hier frühzeitig mit dabei und konnten sich in den vergangenen Monaten über satte Kursgewinne freuen. Daher mein Appell an Sie: Bleiben Sie (gut) informiert!

Meridian Mining durchbohrt hochgradige Goldschicht

Meridian Mining veröffentlichte kürzlich ein Update der Bohrergebnisse des fortgeschrittenen Cu-Au-Ag-VMS-Projekts Cabaçal. Dort stieß man auf eine hochgradige Gold-Kupfer-Schicht mit unter anderem 20,9 Meter @ 6,5g/t AuEq (4,4% CuEq), einschließlich 7,1 Meter @ 9,2g/t AuEq (6,2% CuEq).

News: Meridian bohrt mehrere hochgradige Abschnitte bei Cabaçal, darunter 20,9 m mit 6,5 g/t AuEq (4,4 % CuEq)

Bergbau-Nachrichten mit Arizona Sonoran Copper, Hannan Metals und IsoEnergy

Bergbau-Nachrichten mit Sierra Madre Gold and Silver, Revival Gold und Calibre Mining

Miata Metals: Aktienkurs performt stark - Bohrprogramm auf Sela Creek steht vor dem Start

Calibre Mining mit Rekordjahr 2024

Calibre Mining hat im Gesamtjahr 2024 eine Produktion von 242.487 Unzen erzielt und damit die revidierte Jahresproduktionsprognose für 2024 übertroffen. Mit Stand vom 15. Februar 2025 ist das Jahr gut angelaufen, wobei die konsolidierte Produktion um 15% über dem Budget liegt und die Barmittel auf 161 Millionen $ gestiegen sind, was einem Anstieg von 23 % gegenüber dem 31. Dezember 2024 entspricht.

News: Calibre meldet Finanzergebnisse für 2024; 2025 wird ein transformatives Jahr, da die Multi-Millionen-Unzen-Goldmine Valentine, Kanada, im 2. Quartal 2025 zum ersten Gold vordringt

Endeavour Silver stößt auf massive Silber-Gold-Mineralisierung

Bei der Mine Bolañitos im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato durchteufte das Unternehmen unter anderem 2,43 g/t Au und 1.063 g/t Ag für 1.258 g/t AgÄq über 1,62 Meter, einschließlich 9,61 g/t Au und 4.070 g/t Ag für 4.839 g/t AgÄq über 0,34 Meter. Die Bohrungen über Tage durchteuften eine hochgradige Gold- und Silbermineralisierung und bieten die Möglichkeit, die Reserven zu ersetzen, die Ressourcen zu erweitern und die Lebensdauer der Mine zu verlängern.

News: Endeavour Silver durchteuft weiterhin eine hochgradige Silber-Gold-Mineralisierung in seinem Betrieb Bolañitos

Goldshore Resources trifft auf hochkarätige Goldzone

Goldshore Resources konnte jüngst Untersuchungsergebnisse seines laufenden 15.000-Meter-Bohrprogramms auf dem Goldprojekt Moss im Nordwesten Ontarios, Kanada, bekanntgeben. Dort stieß man unter anderem auf 20,55 Meter mit 2,58 g/t Au, einschließlich 14,7 Meter mit 3,52 g/t Au.

News: Goldshore durchschneidet 20,55 m mit 2,58 g/t Au neigungsabwärts in der Südwestzone: Erweiterung der Mineralisierung 150 Meter unterhalb der konzeptionellen Tagebauressource

IsoEnergy schließt Verkauf von Mountain Lake Projekt ab

IsoEnergy gab vor wenigen Tagen den Abschluss der zuvor angekündigten Transaktion bekannt, durch die Future Fuels eine 100%ige Beteiligung am Mountain Lake Projekt von IsoEnergy erworben hat, bestehend aus Mineralien-Claims mit einer Fläche von 5.625 Hektar im Hornby Bay Basin, Nunavut, Kanada, im Tausch gegen Stammaktien von Future Fuels und die Gewährung einer Net Smelter Royalties an IsoEnergy.

News: IsoEnergy und Future Fuels schließen Transaktion im Zusammenhang mit dem Konzessionsgebiet Mountain Lake in Nunavut ab

Osisko Gold Royalties mit Rekordergebnissen in 2024

Osisko Gold Royalties erzielte 2024 einen Nettogewinn von 16,3 Millionen $, 0,09 $ pro unverwässerter Aktie. Zudem erfolgte eine Erklärung einer vierteljährlichen Dividende von 0,065 CA$ pro Stammaktie, zahlbar am 15. April 2025 an die zum Geschäftsschluss am 31. März 2025 eingetragenen Aktionäre.

News: Osisko meldet Rekordergebnisse für 2024 und gibt Prognose für 2025 und neuen 5-Jahres-Ausblick

Premier American Uranium beauftragt Ressourcenschätzung und PEA

Premier American Uranium hat SLR International Corporation offiziell damit beauftragt, die Mineralressourcenschätzung für das Projekt zu aktualisieren und eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung ("PEA") durchzuführen. Der Abschluss dieser wichtigen Meilensteine wird für den Frühsommer 2025 angestrebt. Diese Initiativen sollen das Projekt in einem beschleunigten Zeitrahmen weiter entlasten, und zwar früher als vom Management ursprünglich geplant und zu wesentlich geringeren Kosten als bisher angenommen.

News: Premier American Uranium beschleunigt das Cebolleta-Projekt mit SLR-Kooperation auf dem Weg zu einer Aktualisierung der Mineralressourcen und einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung

Sibanye-Stillwater mit Jahresgewinn ohne Sondereffekte

Der Gesamtgewinn pro Aktie (Headline Earnings per Share, HEPS) für 2024, der unter anderem die Wertminderung ausschließt, wird voraussichtlich positiv sein und zwischen 63 südafrikanischen Cents und 67 südafrikanischen Cents liegen, verglichen mit einem HEPS für 2023 von 63 südafrikanischen Cents.

News: Geschäftsbericht und Produktionsupdate für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr

Uranium Energy erreicht bedeutenden Produktionsmeilenstein

Uranium Energy gab vor kurzem einen wichtigen operativen Meilenstein mit der erfolgreichen Aufbereitung, Trocknung und Rollieren der Urankonzentrate in der zentralen Aufbereitungsanlage des Unternehmens in Irigaray in Wyoming bekannt. Dies folgt auf die erste Uranproduktion aus UECs In-Situ-Recovery-Betrieben (ISR) Christensen Ranch. Die in der CPP in Irigaray hergestellten Urankonzentrate werden zur ConverDyn-Umformungsanlage in Metropolis, Illinois, transportiert.

News: Uranium Energy Corp. erreicht wichtigen Produktionsmeilenstein mit rollierten Urankonzentraten in der Anlage Irigaray

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

