45 Uhr, live aus Köln (FOTO)

München (ots) - Moderation: Louis Klamroth



Das Thema: Milliarden für die Bundeswehr - ist Aufrüsten alternativlos?



Die Gäste:Roderich Kiesewetter (CDU, Obmann der Unions-Bundestagsfraktion im

Auswärtigen Ausschuss und Oberst a.D.)



Julian Nida-Rümelin (SPD, Philosoph und Staatsminister a.D.)





Ina Ruck (langjährige Auslandskorrespondentin, zurzeit in Moskau)



Andrea Rotter (Leiterin Außen- und Sicherheitspolitik an der Akademie für

Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung)



Ole Nymoen (Podcaster und Autor)



David Matei (Influencer für Verteidigungsthemen und Jugendoffizier)



Bascha Mika (Podcasterin und langjährige Chefredakteurin von "taz" und

"Frankfurter Rundschau")



Jeff Rathke (Präsident des American-German Institute an der Johns-Hopkins

Universität und ehemaliger US-Diplomat und Nato-Beamter)



Die Bundeswehr soll in Zukunft in nahezu unbegrenzter Höhe aufgerüstet werden

können. Richtig so - angesichts eines aggressiven russischen Präsidenten und

eines unberechenbaren US-Präsidenten? Was braucht die Bundeswehr, um fit für

Landesverteidigung und Nato-Verpflichtungen zu sein? Und: Lässt Donald Trump den

Westen tatsächlich im Stich? Ist Wladimir Putin überhaupt an Frieden

interessiert?



