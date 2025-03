SDAX übertrumpft alle: Deutsche Indizes feiern Kursgewinne weltweit

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit deutliche Kursgewinne. Der deutsche Leitindex DAX zeigt sich mit einem Plus von 2,16% und notiert aktuell bei 23.004,09 Punkten. Noch stärker präsentiert sich der MDAX, der um 2,98% zulegt und bei 29.295,27 Punkten steht. Der SDAX übertrifft mit einem Anstieg von 3,52% alle anderen deutschen Indizes und erreicht 15.741,84 Punkte. Auch der TecDAX kann mit einem Zuwachs von 2,19% auf 3.778,56 Punkte eine positive Entwicklung verzeichnen. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich der US-amerikanische Aktienmarkt ebenfalls in guter Verfassung. Der Dow Jones Industrial Average steigt um 1,29% und erreicht 41.380,58 Punkte. Der S&P 500 verzeichnet einen Anstieg von 1,63% und notiert bei 5.622,54 Punkten. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute stärker zulegen als ihre amerikanischen Pendants, wobei insbesondere der SDAX mit einem Plus von 3,52% herausragt. Diese positive Entwicklung könnte auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen sein, darunter positive Unternehmensnachrichten oder makroökonomische Entwicklungen, die das Anlegervertrauen stärken.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Rheinmetall mit einem Anstieg von 6,21%.Heidelberg Materials folgt mit 3,96%, während die Deutsche Bank um 3,48% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte negative Veränderungen. BMW fiel um 0,75%, Deutsche Telekom um 0,89% und Porsche AG musste einen Rückgang von 1,47% hinnehmen.Im MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von AUTO1 Group mit einem beeindruckenden Plus von 7,71%. Carl Zeiss Meditec konnte um 6,99% zulegen, gefolgt von Jungheinrich mit 6,67%.Die Flopwerte im MDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen. Hugo Boss fiel um 0,49%, ThyssenKrupp um 0,73% und Delivery Hero musste einen Rückgang von 1,15% hinnehmen.Die SDAX-Topwerte sind besonders stark, mit mutares, das um 22,51% zulegte. Alzchem Group und SFC Energy folgen mit Anstiegen von 10,42% und 10,41%.Die Flopwerte im SDAX zeigen eine schwächere Performance. ABOUT YOU Holding fiel um 0,59%, Springer Nature um 1,35% und Energiekontor verzeichnete den stärksten Rückgang mit -3,27%.Im TecDAX dominieren die Topwerte mit Carl Zeiss Meditec, das um 6,99% zulegte. CANCOM SE und HENSOLDT folgen mit Anstiegen von 6,75% und 6,37%.Die TecDAX-Flopwerte zeigen eine gemischte Entwicklung. CompuGroup Medical und 1&1 blieben unverändert, während Deutsche Telekom um 0,89% fiel.Im Dow Jones sind die Topwerte durch NVIDIA geprägt, das um 4,28% zulegte. American Express und JPMorgan Chase folgen mit Anstiegen von 3,24% und 3,04%.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls negative Entwicklungen. Procter & Gamble fiel um 0,69%, Coca-Cola um 1,05% und Nike (B) musste einen Rückgang von 1,25% hinnehmen.Die Topwerte im S&P 500 sind von Ulta Beauty geprägt, das um 12,48% zulegte. Crown Castle und Palantir folgen mit Anstiegen von 8,23% und 7,27%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen eine schwächere Performance, angeführt von Gilead Sciences mit einem Rückgang von 1,76%. Kroger fiel um 1,83% und Domino's Pizza verzeichnete den stärksten Rückgang mit -1,85%.