Notfalls Nein zu Teilen von EU-Verteidigungspaket

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die Niederlande wollen dem geplanten EU-Milliardenpaket für die Wiederaufrüstung nicht vorbehaltlos zustimmen. Wenn es um Aufnahme gemeinsamer Kredite und starke Lockerung der Haushaltsregeln gehe, werde das Land notfalls nicht zustimmen, erklärte Ministerpräsident Dick Schoof in Den Haag.

Noch in der vergangenen Woche hatte er in Brüssel dem EU-Plan mit einem Volumen von 800 Milliarden Euro zugestimmt, war dann aber von drei Koalitionsparteien zurückgepfiffen worden. In einem Krisengespräch haben sich Schoof und die Fraktionsvorsitzenden der Koalitionsparteien auf einen Kompromiss geeinigt.