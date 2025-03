wO User zu Puma Crash: "Das ist der neue Retro-Style von Puma - Kurse von 2017"

Neben dem Dauerbrenner „Tesla Inc.“ war in dieser Woche die Puma Aktie das heißeste Thema im wallstreetONLINE Forum. Der Grund ist der dramatische Kursrutsch, der die Aktie am Abend des 11. März erfasste. Puma hatte am 12. März die Geschäftsergebnisse für das Jahr 2024 veröffentlicht und bereits am Abend des Vortages eine AdHoc Meldung verbreitet, in der das Management ankündigte, dass das EBIT für 2025, trotz eines Sparprogramms und erwartetem Umsatzwachstum, deutlich unter dem EBIT von 2024 liegen würde. Diese Meldung löste einen dramatischen Abverkauf der Aktie aus, und führte zu einem Kursverlust von fast 25 % innerhalb weniger Stunden. Die wO-Community, welche mehrheitlich mit einer positiven Entwicklung der Aktie gerechnet hatt, reagierte teilweise verärgert. Allerdings sehen einige User in dem Kursrutsch auch eine Gelegenheit für einen günstigen Einstieg. Hier einige Stimmen zur Lage bei Puma nach dem spektakulären Kursverfall in dieser Woche aus der Puma-Diskussion im wO-Forum:

Baujahr69: "Wieder mal grottenschlechte Zahlen, das Ding rauscht noch unter 20€."

Profitjaegerx7x: "WTF, verstehe ich das richtig, dass Puma ja 100m Einsparung für einmalige 75m Kosten erwartet. Die Prognose mit 525-600m Ebit beinhaltet also die 100m Einsparungen und liegt trotz Umsatzwachstum unter dem Vorjahr (d.h. ohne Einsparprogram hätte man 25% Gewinnrückgang gesehen??).

Mit Einsparprogramm (also den Kosten) liegt man dann entsprechend 75m tiefer??

Also so eine beschissene Prognose hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm. Wie kommen dir auf so ne Kacke? Also habe jetzt meine Bestände mit dickem Minus abgestoßen. So beschissen habe ich mir den Gewinn beim besten Willen nicht vorgestellt. Klar, Puma bekommt irgendwann die Kurve und dann ist die Bwertung niedrig aber das brauche ich jetzt nicht wo auch solide Titel ordentlich verloren haben.

Nichtsdestotrotz heißt das für euch, dass die Aktie morgen kräftig steigen wird, sobald der Markt erfährt, dass ich raus bin.😂

Mal schauen was der Kurs die nächsten Tage macht. Die drei Tage Regel würde eher für einen weiteren Verfall nach so einem Absturz sprechen. Erster Tag Absturz wegen News, zweiter Tag Minus wegen Kursziel Senkungen. Am dritten Tag kann man dann rein, oft nochmals mit Minus am Start und dann ggf. Gegenbewegung."

Informierer: "Nike wiederum könnte sich mit einem europ. Standbein deutlich besser gegen drohende Zölle absichern. Daher sehe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine baldige Übernahme einer derart günstigen Puma."

BOSSMEN: "Das ist der neue Retro-Style von Puma......Kurse von 2017..."

Marco_Berlin: "Ich glaube die vorsichtigen Zahlen sind auf Grund möglicher Sanktionen gewählt worden. Sanktionen würden direkt den EBIT schmälern geht man von 20-25 % Zöllen aus landet man in dem Bereich den sie nennen. Bin gespannt auf die Calls und die institutionellen Anleger werden schon die richtigen Fragen stellen."

Gustl24: "Ich bin ja nachwievor investiert, aber die Kommunikation gefällt mir nicht-ich habe ja schon einige Interviews mit dem CEO gesehen, da ist er immer sehr lässig, hey wir haben das ja voll im Griff…“da kommen noch super Dinge in den kommenden Monaten“ (da war wohlgemerkt die MK noch doppelt so hoch wie heute!). Aber in der Kapitalmarkt-Kommunikation und im täglichen Business ist hier wohl einiges im Argen…Gut, die Zeiten sind schwierig, aber Adidas und Nike kommunizieren das deutlich besser. Da wird wieder ein neues Testimonial präsentiert und Zuversicht ausgerufen. Hier wird nur geschwafelt und der next level herbeigesehnt…

Sollte es wirklich zu Kursen unter 20€ kommen, was ich garnicht mehr ausschließen würde, wird der Laden doch sofort aufgekauft und sich totgelacht über die Unfähigkeit des aktuellen Managements. Die Firma hat Potential, aber da müssen jetzt ein paar Leute ausgewechselt werden n. m. M."

Turbocharlotte1: "Der CEO ist eine offensichtliche Fehlbesetzung."

Baujahr69: "In den Puma Stores liegt bereits seit Jahren nur Schrott rum. Mich wundert, dass der Einbruch erst so spät kam."

Substanzsucher: "Mir ist auch zu viel Panik im Kurs und deshalb habe ich gerade einen Call ins Depot gelegt. Die Zahlen sind nicht so schlecht, daß ein 30% Rückgang in drei Tagen gerechtfertigt ist.

Der Kurs wäre vielleicht bei tiefroten Zahlen gerechtfertigt, aber nur weil der Gewinn zurückgeht/einbricht, ist dieser Kurs nicht zu rechtfertigen.

Puma ist eine Marke, die auf der Welt fast jeder kennt und dieses Unternehmen soll bei ca. 9 Mrd. € Umsatz und gutem Gewinn nur ca. 3 Mrd. € wert sein? In ein paar Tagen/Wochen wird man rätseln, weshalb man am 12. März nicht massiv eingestiegen ist. Ich kann mich natürlich irren, aber für mich ist das eine große Chance!"

M3ph: "[…] das Unternehmen muss gar nicht so viel falsch machen, um 35%-40% Aktienkurssteigerung in den nächsten 18-24 Monaten abzubilden. Das Unternehmen hat kein Insolvenzrisiko und generiert Cash. Die Börse ist enttäuscht, ok, aber das heutige Abstrafen ist totale Überreaktion."

Larsuwe: "Diese aktuellen Aktienkurse sind doch Geschenke für den langfristigen Investor!.Auf Sicht von 12 Monaten sehe ich hier ein Potenzial auf ca.35,-Euro."

Toskka: "Das Vertrauen am Kapitalmarkt ist total verloren. Seit dem Abgang von Gulden zieht sich der Niedergang wie ein roter Faden. Ich verstehe nicht, dass der aktuelle Vorstand komplett anders agiert als Gulden. Gulden hat Puma profitabel gemacht, und steht als Sportbegeisterter für die Marke ganz vorne, war auch sichtbar bei sämtlichen Sportlern und Events. Das ist eigentlich ein Musthave eines Vorstand eines großen Sportartikelhersteller. Bei Freund keine Sichtbarkeit weit und breit. Da in den letzten Wochen nicht mal Insiderkäufe zu verzeichnen waren spricht Bände.

Die Zeichen der Anleger sind deutlich genug, der Vorstand muss ersetzt werden."

Marco_Berlin: "Es wird jetzt interessant ob es beim Kurs eine Gegenbewegung geben wird. Institutionelle Anleger nutzen sowas häufig um aufzustocken. Mit 4 % Dividendenrendite nährt man sich ja schon fast BASF Niveau. Ich persönlich bin jetzt massiv investiert. Heute zu 22€ nachgekauft. Von Übernahme möchte ich gar nicht sprechen aber bei so einem Kurswert könnte ich mir durchaus intervenistische Investoren oder große Investmentgesellschaften vorstellen. Typisch wäre große Anteile kaufen und das Unternehmen umdrehen Kosten sparen und Kurs hoch drücken mit allem was geht. 3 Milliarden Marktkapitalisierung bei 9 Milliarden Umsatz und 600 Millionen operativen Ergebnis (EBITt) beim 3. größten Sportartikelhersteller der weltweit verkauft und ein Vertriebsnetz hat.

Blume71: Im Zuge der WM 2026, steht der Kurs locker wieder über 50,-€. M.p.M."

Turbocharlotte1: "Der CEO hat fertig. Wer am 22.01.2025 in einer Pressemitteilung erklären lässt, dass 2025 stärkeres Wachstum erfolgen soll und insbesondere der Fokus auf höherem Profilitätswachstum liegt, ausgehend von einer EBIT- Marge 2024 i.H.v. 7,1%, und dann am 12.03.2025, nur 49 Tage später (!), 2025 ein EBIT an der Obergrenze unter Ausklammerung von Sonderfaktoren von 600 Mio EUR erwartet, was einer EBIT- Marge von deutlich unter 6,8% entspricht, hat jegliches Vertrauen verspielt. Was kommt dann "morgen" für eine Meldung? Das ist ein glasklares No Go!"

Jasketi: "Typischer Fall von Managementfehlern. Vorstandschef und Marketingverantwortliche müssen sofort ausgetauscht werden. Andernfalls geht es weiter in die falsche Richtung."

darauf Toskka: "Sehe ich auch so. Der Markt sieht es seit Monaten auch. Jegliches Vertrauen ist verspielt. War bei Adidas mit Rorstedt ähnlich. Sobald Freund geht, ist PUMA ein klarer Kauf."

heinzerhard: "Durch die (meiner Meinung nach) irre gewordene Politik, welche nun extrem viel Geld in die Kriegsvorbereitung steckt, haben Firmen wie PUMA, welche nur für die Spaßgesellschaft produzieren, logischerweise keine Hochkonjunktur. Man braucht sich ja nur die Kursentwicklung der Rüstungsaktien ansehen. Traurig, aber wahr."

larsuwe: "Rebound in Richtung 25,-Euro in den nächsten Tagen +Wochen - davon bin ich mehr als überzeugt,natürlich waren die Zahlen hinter den Erwartungen! Aber das sieht bei anderen Unternehmen zur Zeit auch schwächer aus.Und die Divd ist auch noch nicht gestrichen worden.Nach einem starken Tief sollte erst einmal wieder eine kleinere Erholung vom Kursdesaster drin sein.

Profitjaegerx7x: Rebound in Richtung 25,-Euro in den nächsten Tagen +Wochen

Davon bin ich mehr als überzeugt,natürlich waren die Zahlen hinter den Erwartungen!.Aber das sieht bei anderen Unternehmen zur Zeit auch schwächer aus.Und die Divd ist auch noch nicht gestrichen worden.Nach einem starken Tief sollte erst einmal wieder eine kleinere Erholung vom Kursdesaster drin sein."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community