Dura Vermeer wählt Omada für die Modernisierung von Identitätsmanagement und -verwaltung

Omada Identity Cloud ist nahtlos auf ein starkes und effizientes Identitäts- und Zugriffsmanagement ausgerichtet

KOPENHAGEN, Dänemark, 14. März 2025 /PRNewswire/ -- Omada A/S („Omada"), ein weltweit führender Anbieter von Identity Governance und Administration (IGA), hat heute bekannt gegeben, dass Dura Vermeer, ein bekanntes Bauunternehmen in Familienbesitz mit Sitz in den Niederlanden, sich bei der Suche nach einer neuen Lösung für das Identity Lifecycle Management für Omada Identity Cloud entschieden hat.