BIRKENSTOCK ERÖFFNET VIERTEN LONDONER STORE AUF GESCHICHTSTRÄCHTIGER KING'S ROAD

London, 14. März 2025 (ots/PRNewswire) - Mit der Eröffnung ihres vierten Stores

am 13. März in London im lebendigen Stadtteil Chelsea setzt die globale

Schuhmarke BIRKENSTOCK, Erfinder des Fußbetts, ihre Expansion in der britischen

Hauptstadt fort. Auf 85 m² bietet der neue Store in Blacklands Terrace auf der

King's Road Tradition, Innovation und Handwerkskunst von BIRKENSTOCK.



Die geschichtsträchtige King's Road ist als kulturelles Epizentrum berühmt und

bietet die perfekte Kulisse für den neuen BIRKENSTOCK Store. Die

lichtdurchfluteten Räumlichkeiten bereichern die Kulturlandschaft Chelseas durch

das unvergleichliche Geherlebnis und die zeitlosen Schuhdesigns der Marke. Mit

seinen schicken Boutiquen, dem bunten Mix aus Luxusgeschäften und kleinen Läden

sowie den trendigen Cafés passt Chelsea perfekt zu BIRKENSTOCKs

Schuhmachertradition und seiner Form-follows-Function-Philosophie.





