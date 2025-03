Börsen Update USA - 14.03. - US Tech 100 stark +2,00 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:53) bei 41.410,07 PKT und steigt um +1,37 %.

Top-Werte: NVIDIA +3,87 %, JPMorgan Chase +2,95 %, American Express +2,77 %, Goldman Sachs Group +2,63 %, Salesforce +2,16 %

Flop-Werte: Nike (B) -1,82 %, Coca-Cola -1,23 %, Merck & Co -1,20 %, Procter & Gamble -0,98 %, Verizon Communications -0,73 %

Der US Tech 100 steht bei 19.654,11 PKT und gewinnt bisher +2,00 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +11,41 %, Palantir +8,79 %, AppLovin Registered (A) +6,67 %, Micron Technology +5,09 %, Arm Holdings +4,84 %

Flop-Werte: Regeneron Pharmaceuticals -2,58 %, Gilead Sciences -2,33 %, Lululemon Athletica -2,01 %, T-Mobile US -1,53 %, Vertex Pharmaceuticals -1,38 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 5.624,67 PKT und steigt um +1,67 %.

Top-Werte: Palantir +8,79 %, Celanese +6,93 %, Ulta Beauty +6,70 %, Crown Castle +6,15 %, Super Micro Computer +5,84 %

Flop-Werte: Bristol-Myers Squibb -3,08 %, Regeneron Pharmaceuticals -2,58 %, Kroger -2,56 %, Dollar Tree -2,38 %, Abbott Laboratories -2,36 %