NVIDIA - Aktie im Rampenlicht - 14.03.2025

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,56 % geändert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Die US-Börsen haben sich am Ende einer tiefroten Woche etwas erholt. Für Optimismus sorgte am Freitag die Hoffnung, dass sich ein befürchteter Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA in letzter Minute noch abwenden lässt. Der demokratische …

Der DAX vollzog im Wochenverlauf eine tiefe Konsolidierung, da sich die Einigung über ein Schuldenpaket zur Wirtschaftsförderung Deutschlands als schwieriges Unterfangen skizzierte. Doch am Freitag einigten sich die Koalitionspartner und verhalfen damit zu einem starken Wochenausklang, der momentan an der 23.000 nun wieder die psychologisch wichtige Marke und womöglich auch die Allzeithochs auf dem Plan hat. Hierbei sollten aber noch die US-Daten abgewartet werden. Denn das Konsumklima der Uni Michigan enttäuschte im Februar stark und wird heute noch für den März vermeldet.