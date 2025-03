Globale Großunternehmen verpflichten sich zu historischer Unterstützung für die Verdreifachung der Kernenergie

Houston, 14. März 2025 (ots/PRNewswire) - Am Rande der CERAWeek 2025 in Houston

schließen sich zum ersten Mal große Unternehmen zusammen, um ein bahnbrechendes,

branchenübergreifendes Versprechen abzugeben, das die wesentliche Rolle der

Kernenergie bei der Verbesserung der Energiesicherheit, der Widerstandsfähigkeit

und der kontinuierlichen Bereitstellung sauberer Energie hervorhebt.



Die Gruppe, zu der auch Google, Amazon, Meta und Dow gehören, schließt sich 14

großen globalen Banken (https://world-nuclear.org/news-and-media/press-statement

s/14-major-global-banks-and-financial-institutions-express-support-to-triple-nuc

lear-energy-by-2050-23-september-2024) und Finanzinstituten, 140 Unternehmen der

Nuklearindustrie (https://netzeronuclear.org/images/articles/Net%20Zero%20Nuclea

r%20Industry%20Pledge.pdf) und 31 Ländern (https://netzeronuclear.org/news/six-m

ore-countries-endorse-the-declaration-to-triple-nuclear-energy-by-2050-at-cop29)

an, die das Ziel der Verdreifachung der weltweiten Nuklearkapazität bis 2050

unterstützen.





