Hunderttausende Beschwerden wegen Paketen und Briefen

eaglez schrieb 06.03.25, 11:44

Also: Da unter IR bei der Dt. Post niemand erreichbar ist (wählt man die 3 für Aktionärsservice landet man wieder bei der Zentrale) und auf der Webseite nach wie vor steht:

"Sie wird in diesem Jahr voraussichtlich als physische Veranstaltung, d. h. mit Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten im World Conference Center in Bonn durchgeführt."

hab ich jetzt über 3 Umwege herausgefunden: Ja, sie findet als Präsenzveranstaltung im WCC unter Anwesenheit aller Aktionäre statt.