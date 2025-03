Nvidia – Gewinner der Woche

US-Techs stehen unter Druck, aber zumindest bei Nvidia zeigen sich die Analysten weiter bullish. Trotz der Sorge an der Wall Street über mögliche geringere Ausgaben für KI-Infrastruktur betont der BofA-Analyst Vivek Arya, dass sich Nvidia-Investoren auf die Gewinnmargen konzentrieren sollten. Arya sieht die Erholung der Bruttomarge als Schlüssel für eine bedeutende Aktienerholung. Nvidias Bruttomarge lag im letzten Quartal bei 73 %, beeinträchtigt durch den Übergang zur neuen Blackwell-Produktlinie. Arya erwartet, dass die Marge im aktuellen Quartal ihren Tiefpunkt erreicht und in der zweiten Jahreshälfte in den mittleren 70%-Bereich steigt. Man behält ein „Kauf“-Rating mit einem Kursziel von 200 $ bei und prognostiziert, dass Nvidia 80-85 % des Marktes für KI-Serverchips halten wird. Auf der bevorstehenden GTC-Konferenz wird erwartet, dass Nvidia Updates zu seinen Blackwell Ultra- und Rubin-Produkten sowie langfristige Perspektiven für autonome Fahrzeuge und Quantencomputing vorstellt.

Eine zermürbende Woche neigt sich in den USA dem Ende entgegen. Dem Ausverkauf am Montag folgte eine sehr nervöse Seitwärtsphase, die weiterhin anhält. Letztlich wurde jede Erholung konsequent verkauft, aber auch die Bären konnten keine nennenswerten Erfolge mehr verbuchen. Am Donnerstag unterboten Nasdaq und S&P die bisherigen Jahrestiefs leicht, aber ein erneuter Ausverkauf blieb aus. Das kann man durchaus als Erfolg werten, denn die Grundlage für weitere Kursverluste war eigentlich gelegt. Donald Trump wütete gegen Kanada und die EU, Russland lehnt den Vorschlag eines Waffenstillstands ab und in den USA drohte zudem ein Shutdown. Letztgenannter Konflikt wurde in der Nacht doch recht überraschend beigelegt. Die Demokraten signalisierten ihre Einigung. Damit ist das kurzfristig-drängendste Problem beseitigt. Die Märkte scheinen bei Zöllen vorerst auf den Faktor Zeit zu schielen. Zölle gegen Kanada sollen erst am 02. April in Kraft treten. Wir sehen damit erneut den Boden für eine Erholungsrallye gelegt.

