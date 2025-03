Elegoo feiert sein 10-jähriges Bestehen und bereitet neue Angebote für die globale 3D-Druck-Community vor

SHENZHEN, China, 16. März 2025 /PRNewswire/ -- Elegoo ist eine sich schnell entwickelnde Marke in der globalen intelligenten Fertigung und feiert ihr 10-jähriges Bestehen unter dem Motto „ Thrive, Empower, Next ". Dieser Meilenstein ist vollgepackt mit aufregenden Veranstaltungen, Vorschauen auf kommende Produkte und einem herzlichen Dankeschön an die unglaubliche Community, die Teil der Reise war.

Seit seiner Gründung im Jahr 2015 hat Elegoo eine klare Mission: einzigartige und intelligente kreative Räume für alle zu schaffen. Was mit der Einführung von Arduino STEM-Kits begann, entwickelte sich schnell weiter, als die Marke unaufhaltsam nach vorne drängte und ihre Reichweite auf die Welt des 3D-Drucks ausdehnte. Diese Reise führte zur Entwicklung des bahnbrechenden Centauri Carbon, einem Produkt, das Wellen geschlagen und seinen Platz als Wegbereiter in der Branche gefestigt hat. Erst kürzlich wurde Centauri Carbon mit dem iF DESIGN AWARD 2025 ausgezeichnet, der seine Innovation und sein hervorragendes Design hervorhebt.

Heute hat sich Elegoo mit Millionen von verkauften Produkten in mehr als 90 Ländern und Regionen als vertrauenswürdiger Name etabliert und eine weltweite Fangemeinde für seine Zuverlässigkeit, außergewöhnliche Leistung und sein Engagement für kontinuierliche Verbesserungen gewonnen. Um die wachsende Gemeinschaft weiter zu unterstützen, hat Elegoo außerdem ein weltweites Markenbotschafterprogramm ins Leben gerufen, das leidenschaftliche Schöpfer zusammenbringt, um andere Macher zu inspirieren und zu unterstützen.

Empower: Empowerment von Kreativen und Machern weltweit

Ab dem 16. März startet Elegoo My ELEGOOD Moment, eine von der Community getragene Initiative, die Nutzer dazu einlädt, ihre schönsten Erlebnisse mit Elegoo zu teilen. Ob es sich um ein inspirierendes Projekt, einen bahnbrechenden 3D-Druck oder eine Geschichte handelt, wie Elegoo das Leben verbessert hat, diese Momente werden in den sozialen Medien hervorgehoben. Benutzer, deren Geschichten veröffentlicht werden, haben die Chance, Flaggschiff-Drucker wie den Centauri Carbon und den Saturn 4 Ultra 16K sowie andere exklusive Preise zu gewinnen. Darüber hinaus wird in Kürze ein gemeinschaftsorientierter Design-Wettbewerb stattfinden, dessen Einzelheiten in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden.