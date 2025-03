Converge kündigt Einreichung und Versand des Management Information Circular in Verbindung mit der außerordentlichen Hauptversammlung zur Genehmigung der Übernahme durch H.I.G. Capital an

TORONTO und GATINEAU, QC, 16. März, 2025 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. („Converge" oder das „Unternehmen") (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) freut sich, bekannt zu geben, dass sein Management Information Circular (das „Rundschreiben") in Verbindung mit der bevorstehenden außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens (die „Versammlung") der Inhaber (die „Aktionäre") von Stammaktien von Converge (die „Aktien") jetzt unter dem Profil von Converge auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sowie auf der Website des Unternehmens unter https://convergetp.com/investor-relations/special-meeting-vote/ verfügbar ist. Der Versand des Rundschreibens und der zugehörigen Unterlagen für die Versammlung an die Aktionäre hat ebenfalls begonnen.

Darüber hinaus gab das Unternehmen heute bekannt, dass der Ontario Superior Court of Justice (Commercial List) eine einstweilige Verfügung im Zusammenhang mit dem Arrangement (wie unten definiert) erlassen hat, die die Einberufung und Abhaltung der Versammlung sowie andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Durchführung der Versammlung genehmigt. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass die Wartezeit für das Arrangement (wie unten definiert) gemäß dem Hart-Scott Rodino Antitrust Improvements Act of 1976 (Vereinigte Staaten) (der „HSR Act") abgelaufen ist. Mit dem Ablauf der Wartezeit nach dem HSR-Gesetz ist eine der Voraussetzungen für den Abschluss des Arrangements erfüllt.

Arrangement und Einzelheiten der Versammlung

Am 6. Februar 2025 schloss das Unternehmen ein Arrangement Agreement (das „Arrangement Agreement") mit 16728421 Canada Inc. (die „Käuferin"), einer Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital („H.I.G."), in Bezug auf einen vorgeschlagenen gesetzlichen Plan of Arrangement (das „Arrangement") gemäß dem Canada Business Corporations Act, wonach die Käuferin unter anderem alle im Umlauf befindlichen Aktien gegen eine Barzahlung von 5,50 CAD pro Aktie (die „Gegenleistung") erwerben wird, mit Ausnahme bestimmter Aktien, die von bestimmten Aktionären gehalten werden, die Rollover-Equity-Vereinbarungen abgeschlossen haben (die „Rollover-Aktionäre"). Die Gegenleistung bewertet das Unternehmen mit einem Unternehmenswert von etwa 1,3 Milliarden CAD. Auf der Versammlung werden die Aktionäre gebeten, über einen Sonderbeschluss („Arrangement-Beschluss"") abzustimmen, um das Arrangement zu genehmigen.