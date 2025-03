Grenke AG: Dramatischer Kurssturz nach Gewinnprognose-Senkung!

Die Grenke AG, ein Finanzdienstleister mit Fokus auf Leasing und Finanzierungsangebote für mittelständische Unternehmen, hat kürzlich seine Gewinnprognose für das Jahr 2024 gesenkt, was zu einem dramatischen Rückgang des Aktienkurses um über 22 Prozent führte. Dies markiert den tiefsten Stand der Grenke-Aktien seit Mitte 2012. Die angepasste Prognose sieht ein Konzernergebnis zwischen 71 und 81 Millionen Euro vor, während Analysten zuvor mit 96 Millionen Euro gerechnet hatten. Die Hauptursache für diese negative Entwicklung ist eine höhere als erwartete Schadenquote, die sich auf Zahlungsausfälle und Schäden an geleasten Objekten bezieht.

Trotz der gesenkten Prognose gibt es auch positive Aspekte zu berichten: Das Leasing-Neugeschäft hat mit einem Anstieg von 18,4 Prozent erstmals die Marke von 3 Milliarden Euro überschritten. Dennoch belasten steigende Insolvenzen in den Kernmärkten und eine Abschreibung von 4,4 Millionen Euro in Spanien das Unternehmen, was zu einem Rückgang des Gewinns um 11,5 Prozent auf 57 Millionen Euro führt. In Reaktion auf die wirtschaftlichen Herausforderungen hat Grenke zudem die Dividende auf 0,40 Euro je Aktie gekürzt, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt.