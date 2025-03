Revolution im Klimaschutz: OLG Hamm entscheidet über RWE und Flutgefahr!

Das Oberlandesgericht Hamm beschäftigt sich in der kommenden Woche mit einer wegweisenden Zivilklage des peruanischen Landwirts Saúl Luciano Lliuya gegen den Energiekonzern RWE. Lliuya fordert, dass RWE sich anteilig an den Kosten für Schutzmaßnahmen gegen drohende Flutkatastrophen in seiner Heimatstadt Huaraz beteiligt. Er argumentiert, dass die Treibhausgasemissionen von RWE zur globalen Erwärmung und damit zum Abschmelzen der Gletscher in den Anden beigetragen haben, was die Gefahr von Flutwellen erhöht.

Die Klage wurde bereits 2015 eingereicht, jedoch zunächst vom Landgericht Essen abgewiesen. Das Gericht sah keine Möglichkeit, individuelle Klimaschäden einem einzelnen Emittenten zuzuordnen. In der Berufung kam das OLG Hamm jedoch zu einer anderen Einschätzung und ließ die Klage zu, was als historischer Moment gilt. Die aktuellen Verhandlungen basieren auf Gutachten von Experten, die das Risiko für Lliuyas Haus durch mögliche Flutwellen bewerten. Im Mai 2022 reiste eine Delegation des Gerichts nach Huaraz, um vor Ort Messungen und Analysen durchzuführen.