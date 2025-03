Daimler Truck: Rückgang trotz Hoffnungsträger Elektromobilität – Was jetzt?

Die Aktie von Daimler Truck erlebte einen deutlichen Rückgang, nachdem die USA die Überprüfung strengerer Klimavorschriften für Lkw angekündigt hatten. Dies geschah zeitgleich mit der Veröffentlichung schwacher Geschäftszahlen des Unternehmens. Der Konzernumsatz fiel um drei Prozent auf 54,1 Milliarden Euro, während das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 15 Prozent auf 4,67 Milliarden Euro sank, was jedoch leicht über den Markterwartungen lag. Die bereinigte Umsatzrendite im Industriegeschäft verringerte sich von 9,9 Prozent auf 8,9 Prozent, und das Ergebnis je Aktie (EPS) fiel um 21 Prozent auf 3,64 Euro.

Trotz dieser Rückgänge gab es auch positive Entwicklungen. Der Free Cash Flow des Industriegeschäfts stieg um 12 Prozent auf 3,15 Milliarden Euro, und die Dividende bleibt mit 1,90 Euro je Aktie stabil. In den verschiedenen Segmenten zeigte sich eine uneinheitliche Performance: Während Trucks North America und Daimler Buses von hoher Nachfrage und operativer Effizienz profitierten, litt das Unternehmen in Europa unter sinkender Nachfrage und steigenden Kosten. Trucks Asia konnte sich in einem herausfordernden Marktumfeld behaupten.