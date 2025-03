Goldpreis über 3.000 USD: Rekordhoch durch geopolitische Spannungen!

Der Goldpreis hat in den letzten Tagen einen bemerkenswerten Anstieg verzeichnet und erreichte am Donnerstag ein Rekordhoch von 2.974 US-Dollar pro Feinunze. Am Freitag setzte sich dieser Trend fort, und der Preis überschritt die psychologisch wichtige Marke von 3.000 US-Dollar, als er auf 3.001,20 US-Dollar stieg. Diese Entwicklungen sind auf eine Kombination aus geopolitischen Risiken und einem eskalierenden Zollstreit zurückzuführen, die die Nachfrage nach Gold als sicherem Anlagehafen erheblich steigerten.

Die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und das Fehlen von Fortschritten in den Bemühungen um eine Waffenruhe haben die Anleger veranlasst, in Gold zu investieren. Seit dem Amtsantritt von Donald Trump im Januar hat das Edelmetall über 10 Prozent an Wert gewonnen, was zum Teil auf die aggressive Zollpolitik der US-Regierung zurückzuführen ist. Insbesondere die von Trump verhängten Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte haben zu einem Anstieg der Goldpreise beigetragen. Der jüngste Zollstreit zwischen den USA und Kanada, der durch Gegenzölle auf kanadische Produkte verstärkt wurde, hat die Marktsituation weiter angespannt.