Neuer CLA von Mercedes-Benz: Hoffnungsträger in Krisenzeiten!

Mercedes-Benz setzt große Hoffnungen auf den neuen CLA, um aus der aktuellen Krise herauszukommen. Der Autobauer hat im vergangenen Jahr aufgrund schwacher Geschäfte in China einen signifikanten Gewinneinbruch von über 28 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro hinnehmen müssen. Um die Situation zu verbessern, wurde ein umfassendes Sparprogramm initiiert. Die Unternehmensführung kündigte zudem die größte Produkt- und Technologieoffensive in der Geschichte von Mercedes an, mit dem Ziel, bis 2027 zahlreiche neue und überarbeitete Modelle auf den Markt zu bringen.

Der neue CLA, der kürzlich in Rom vorgestellt wurde, ist das erste Modell einer neuen Fahrzeugfamilie und soll ein neues Kapitel im Einstiegssegment einläuten. Mercedes-Chef Ola Källenius betont die Bedeutung des Modells, da es auf zwei neu entwickelten Technologieplattformen basiert. Dazu gehört ein innovativer elektrischer Antriebsstrang, der besonders effizient sein soll, sowie ein neues, softwaredefiniertes Betriebssystem (MB.OS), das regelmäßige Updates über das Internet ermöglicht. Der CLA wird zunächst als vollelektrisches Fahrzeug mit einer Reichweite von bis zu 792 Kilometern angeboten, während die Hybrid-Version gegen Ende des Jahres in Produktion geht.