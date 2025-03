IG Metall wirft Tesla Einschüchterung vor: Lohn und Krankmeldungen im Fokus!

Tesla hingegen weist die Vorwürfe zurück und spricht von einer Verzerrung der Realität. Das Unternehmen erklärt, dass es sich bei den von der Gewerkschaft genannten Fällen um lediglich ein Dutzend pro Monat handelt, was im Verhältnis zu einer Belegschaft von 11.000 Mitarbeitern als geringfügig angesehen wird. Tesla betont, dass es in einigen Fällen um unberechtigte Lohnfortzahlungen gehe und dass es in bestimmten Situationen rechtlich zulässig sei, Nachweise zur Arbeitsunfähigkeit zu verlangen.

Die Gewerkschaft IG Metall erhebt schwere Vorwürfe gegen die Geschäftsführung des Tesla-Werks in Grünheide. Laut einem Sprecher der IG Metall soll die Belegschaft durch das Unternehmen eingeschüchtert werden, insbesondere in Bezug auf die Anerkennung von Krankschreibungen. Es wird berichtet, dass Tesla häufig rückwirkend Krankschreibungen anzweifelt und die Mitarbeiter auffordert, Diagnosen offenzulegen sowie Ärzte von der Schweigepflicht zu entbinden. Diese Praktiken wurden von der IG Metall als unzulässige Einschüchterung bezeichnet.

Zusätzlich wirft die IG Metall Tesla vor, in mehreren Fällen den Lohn von krankgemeldeten Mitarbeitern einbehalten zu haben. In einigen Fällen seien die Beschäftigten sogar aufgefordert worden, einen Aufhebungsvertrag zu unterzeichnen, um angebliche Überzahlungen zu begleichen. Die Gewerkschaft sieht hierin eine systematische Praxis, die zu einer hohen Anzahl von Rechtsstreitigkeiten führt. So benötigen Mitglieder der IG Metall in Grünheide etwa 21-mal so häufig rechtlichen Beistand wie der Durchschnitt der Gewerkschaft.

Elon Musk, der CEO von Tesla, hatte bereits zuvor den hohen Krankenstand der Belegschaft kritisiert und unangekündigte Besuche bei kranken Mitarbeitern angeordnet, was von der IG Metall ebenfalls scharf verurteilt wurde. Diese Maßnahmen tragen zur angespannten Stimmung zwischen der Gewerkschaft und dem Unternehmen bei.

In einem weiteren Kontext warnt Tesla die US-Regierung vor den negativen Auswirkungen von Strafzöllen auf das Unternehmen. Tesla argumentiert, dass frühere Zölle die Produktionskosten in den USA erhöht und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt geschwächt haben. Der Brief an den US-Handelsbeauftragten, der ohne Unterschrift blieb, verdeutlicht die Bedenken des Unternehmens hinsichtlich der Handelspolitik und deren Auswirkungen auf die eigene Produktion und den Absatz.

Insgesamt zeigt sich, dass die Konflikte zwischen der IG Metall und Tesla sowohl arbeitsrechtliche als auch wirtschaftliche Dimensionen haben, die die zukünftige Entwicklung des Unternehmens in Deutschland beeinflussen könnten.

