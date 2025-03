Hugo Boss erhöht Dividende trotz Gewinnrückgang – Anleger reagieren gemischt!

Der Modekonzern Hugo Boss hat trotz eines Rückgangs des Gewinns im vergangenen Jahr angekündigt, die Dividende für seine Aktionäre zu erhöhen. Die Ausschüttung soll um 5 Cent auf 1,40 Euro pro Aktie steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag bei der Präsentation seiner Jahreszahlen in Metzingen mitteilte. Im Jahr 2023 erzielte Hugo Boss einen Gewinn von 213,5 Millionen Euro, was einem Rückgang von über 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz stieg leicht auf über 4,3 Milliarden Euro, jedoch führte ein Anstieg der Vertriebs-, Marketing- und Verwaltungskosten zu einem Rückgang des Gewinns vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 12 Prozent auf knapp 361 Millionen Euro.

Für das Jahr 2025 zeigt sich der Vorstand optimistisch, was die Möglichkeit eines Anstiegs des operativen Gewinns betrifft, kann jedoch kein weiteres Umsatzwachstum garantieren. Die Erlöse sollen voraussichtlich zwischen 4,2 und 4,4 Milliarden Euro liegen, während das operative Ergebnis zwischen 380 und 440 Millionen Euro erwartet wird. Um den Gewinnrückgang zu bekämpfen, hat sich der Konzern bereits ein Sparprogramm auferlegt, dessen Fortschritte in der zweiten Jahreshälfte 2024 als erheblich beschrieben wurden.