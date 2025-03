Ölpreise im Auf und Ab: Geopolitik und Überversorgung belasten Märkte!

Die Ölpreise haben in der vergangenen Woche eine volatile Entwicklung durchlaufen, die von geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Prognosen geprägt war. Am Donnerstag fiel der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai auf 70,55 US-Dollar, was einem Rückgang von 40 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte WTI sank um 41 Cent auf 67,27 Dollar. Diese Preissenkungen wurden maßgeblich durch die Aussagen der Internationalen Energieagentur (IEA) beeinflusst, die auf eine mögliche Überversorgung des Marktes hinwiesen. Laut dem Monatsbericht der IEA wird das globale Ölangebot in diesem Jahr voraussichtlich um etwa 600 Millionen Barrel pro Tag über der Nachfrage liegen, was die Sorgen über eine schwächelnde Weltwirtschaft verstärkt.

Die Unsicherheiten in Bezug auf die Zollpolitik der neuen US-Regierung tragen ebenfalls zur Instabilität der Ölpreise bei. Marktbeobachter warnen, dass mögliche Zölle den Ausblick für die Weltwirtschaft trüben könnten, was sich negativ auf die Nachfrage nach Rohöl auswirken würde. Insbesondere der eskalierende Zollstreit zwischen den USA und Kanada, ausgelöst durch von Präsident Trump verhängte Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte, hat die Marktteilnehmer verunsichert.