MLP: Ambitionierte Wachstumsziele bis 2028 – Aktie mit Potenzial!

Im Jahr 2024 konnte MLP bereits signifikante Fortschritte verzeichnen. Der Umsatz stieg um zehn Prozent auf 1,04 Milliarden Euro, während der operative Gewinn um über ein Drittel auf 95 Millionen Euro anstieg. Diese Ergebnisse lagen am oberen Ende der eigenen Prognose und übertrafen die Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn erhöhte sich um 57 Prozent auf 69,3 Millionen Euro. In Anbetracht dieser positiven Entwicklung plant MLP, die Dividende von 30 auf 36 Cent pro Aktie zu erhöhen.

Der Finanzdienstleister MLP hat ehrgeizige Wachstumsziele für die kommenden Jahre formuliert. Bis 2028 plant das Unternehmen, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 140 bis 150 Millionen Euro zu steigern, was einem Anstieg von fast 60 Prozent im Vergleich zu den Prognosen für 2024 entspricht. MLP erwartet, dass insbesondere das Vermögensmanagement und die Altersvorsorge als Wachstumstreiber fungieren. Zudem soll das Geschäft mit Firmenkunden im Bereich Versicherungsvermittlung ausgebaut werden.

Für das laufende Jahr rechnet MLP mit einem operativen Ergebnis zwischen 100 und 110 Millionen Euro. Die Ergebnisse und der langfristige Ausblick des Unternehmens haben jedoch an der Börse keine signifikanten Impulse ausgelöst. Der Aktienkurs schwankte moderat und notierte gegen Mittag bei 6,96 Euro, was einem leichten Minus von gut einem halben Prozent entspricht. Seit Februar 2024 zeigt der Kurs kaum Bewegung, während für 2025 ein Kursplus von 13,5 Prozent prognostiziert wird.

Analysten zeigen sich optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung von MLP. Die neuen mittelfristigen Ziele basieren auf stabilen demografischen Trends, die eine steigende Nachfrage nach Vermögensverwaltungs- und Altersvorsorgedienstleistungen erwarten lassen. Die Babyboomer-Generation tritt in den Ruhestand, und es wird eine Erbschaftswelle von etwa 400 Milliarden Euro jährlich in Deutschland erwartet. Diese Faktoren schaffen sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden einen erhöhten Bedarf an entsprechenden Finanzdienstleistungen.

Insgesamt zeigt MLP eine solide Leistung und verfolgt eine klare Wachstumsstrategie. Die Aktie bleibt für Investoren attraktiv, insbesondere angesichts der positiven Marktbedingungen und der Aussicht auf kontinuierliches Gewinnwachstum. Analysten empfehlen den Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 13 Euro innerhalb der nächsten 12 Monate.

Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 7,05EUR auf Tradegate (14. März 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.