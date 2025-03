Nynomic AG: Umsatzrückgang und vorsichtige Prognose für 2025!

Die Nynomic AG hat kürzlich ihre vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht, die weitgehend den Erwartungen entsprachen, jedoch eine anhaltende Marktsituation widerspiegeln, die von Unsicherheiten geprägt ist. Der Umsatz für das vierte Quartal belief sich auf 30,5 Millionen Euro, was einem Rückgang von etwa 12 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 wurden Erlöse von 102,5 Millionen Euro erzielt, was einem Rückgang von 13 % im Jahresvergleich entspricht. Die Auftragslage ist ebenfalls angespannt, mit einem Auftragsbestand von 48 Millionen Euro am Ende des vierten Quartals, was einem Rückgang von 12 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die operativen Ergebnisse litten unter einem negativen Betriebsergebnis, das im vierten Quartal um 66 % auf 2,4 Millionen Euro fiel, was einer EBIT-Marge von 7,8 % entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 wurde ein EBIT von 7,5 Millionen Euro verzeichnet, was einem Rückgang von 51 % entspricht. Die Unternehmensführung hat eine konservative Umsatzprognose für 2025 abgegeben, die zwischen 105 und 110 Millionen Euro liegt, sowie ein EBIT von 8,5 bis 10 Millionen Euro. Diese Schätzungen liegen unter den Markterwartungen, die von einem Umsatz von 123 Millionen Euro und einem EBIT von 15,8 Millionen Euro ausgehen.