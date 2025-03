Volkswagen verlängert Kostensenkungsfrist: 35.000 Jobs in Gefahr!

Volkswagen hat die Frist für die angestrebten Kostensenkungen seiner Kernmarke VW Pkw verlängert. Das ursprünglich für 2026 gesetzte Ziel einer Umsatzrendite von 6,5 Prozent soll nun erst 2029 erreicht werden. Finanzvorstand David Powels erklärte, dass die Verschiebung auf eine verschärfte Marktsituation zurückzuführen sei, die durch rückläufige Verkaufszahlen, intensiveren Wettbewerb, insbesondere in China, und veränderte Bedingungen in den USA geprägt ist. Trotz dieser Herausforderungen bleibt das Ziel unverändert, und die Umsetzung eines Maßnahmenpakets, das im Dezember mit der IG Metall und dem Betriebsrat vereinbart wurde, sei bereits in vollem Gange.

Im Rahmen dieses Sanierungsprogramms sollen bis 2030 rund 35.000 Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut werden, was etwa einem Viertel der Stellen entspricht. Im Gegenzug hat Volkswagen zugesichert, keine Werke zu schließen und betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Die operative Rendite der Marke lag im vergangenen Jahr bei nur 2,9 Prozent, was einen Rückgang im Vergleich zu 2023 darstellt, als sie bei 4,1 Prozent lag. Dies bedeutet, dass von jedem Euro Umsatz lediglich 2,9 Cent Gewinn übrig blieben. Obwohl der Absatz und Umsatz außerhalb Chinas leicht zulegten, brach der operative Gewinn um mehr als ein Viertel auf 2,6 Milliarden Euro ein.