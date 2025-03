Bundesanleihen im Sinkflug: Was die neuen Finanzpakete bedeuten!

Am Freitag sind die Kurse deutscher Bundesanleihen deutlich gefallen, was sich in einem Rückgang des Euro-Bund-Futures um 0,73 Prozent auf 126,64 Punkte niederschlug. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg zeitweise auf 2,93 Prozent. Diese Entwicklung steht im Kontext eines milliardenschweren Verteidigungs- und Infrastrukturpakets, auf das sich die Fraktionsspitzen von Union, SPD und Grünen geeinigt haben. Diese Einigung könnte am kommenden Dienstag im Bundestag beschlossen werden, jedoch ist die Zustimmung des Bundesrates erforderlich, was eine Zwei-Drittel-Mehrheit voraussetzt.

Die Märkte zeigen sich weiterhin unsicher, insbesondere aufgrund der Befürchtungen einer stark steigenden Staatsverschuldung infolge der geplanten Finanzpakete. Diese Unsicherheit hat in der vergangenen Woche zu einem Rückgang der Anleihekurse geführt, obwohl es zwischenzeitlich Anzeichen einer Stabilisierung gab. Experten, wie Ralph Solveen von der Commerzbank, äußern die Erwartung, dass das Finanzpaket in der kommenden Woche sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat genehmigt wird, was den Konsolidierungsbedarf verringern würde.