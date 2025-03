Lenzing AG 2024: Nachhaltigkeit und Wachstum im Einklang mit der Zukunft**

Die Lenzing AG hat ihren Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2024 unter dem Motto „Activate Transformation Here“ veröffentlicht. Der Bericht dokumentiert nicht nur die finanziellen Ergebnisse, sondern auch die Fortschritte in den Bereichen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Erstmals wurde die nichtfinanzielle Erklärung gemäß den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) erstellt, was die Transparenz und Relevanz der Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens unterstreicht.

Die finanziellen Ergebnisse zeigen eine positive Entwicklung: Der Umsatz stieg um 5,7 % auf 2,66 Milliarden Euro, während das EBITDA um 30,4 % auf 395,4 Millionen Euro zulegte. Trotz eines negativen Ergebnisses nach Steuern von 138,3 Millionen Euro, das durch einmalige Sondereffekte beeinflusst wurde, zeigt das Unternehmen Fortschritte in der operativen Leistung und im Cashflow. Der Free Cashflow verbesserte sich erheblich auf 167 Millionen Euro.

Lenzing investiert in nachhaltige Technologien, um die Energieeffizienz zu steigern und die CO2-Emissionen zu reduzieren. Dazu gehören Investitionen in Photovoltaikanlagen und Biomassekraftwerke sowie die Modernisierung von Produktionsstandorten in China und Indonesien. Die spezifischen Treibhausgasemissionen konnten seit 2017 um 41 % gesenkt werden.

Im Bereich der Produktinnovation hat Lenzing hydrophobe Cellulosefasern für nachhaltige Vliesstoffe entwickelt und eine wasserlose Färbetechnologie eingeführt, die den Wasser- und Farbstoffverbrauch drastisch reduziert. Das Unternehmen arbeitet auch an Lösungen zur Bekämpfung des globalen Textilabfallproblems und hat Projekte zur Entwicklung von Recyclingverfahren für Alttextilien initiiert.

Insgesamt positioniert sich Lenzing als Vorreiter in der nachhaltigen Faserproduktion und setzt auf Transparenz, Innovation und verantwortungsvolle Beschaffung, um die Herausforderungen der Branche zu meistern und das Wachstum im Einklang mit ökologischen Zielen voranzutreiben.

