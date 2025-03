Borussia Dortmund: Kovac spricht Klartext über Brandt und Süle vor Leipzig-Duell!

Die Situation von Süle ist komplizierter. Kovac, der den Abwehrspieler bereits aus seiner Zeit beim FC Bayern kennt, hatte ihn bei seinem Amtsantritt in Dortmund gelobt und als potenziellen Kandidaten für die WM 2026 bezeichnet. Allerdings kam Süle seit Kovacs Amtsantritt nur sporadisch zum Einsatz, was Kovac auf die starke Konkurrenz in der Innenverteidigung zurückführt. Er betonte, dass Süle fleißig arbeite, aber aufgrund der Stabilität der aktuellen Abwehrreihe nicht zum Zug komme.

Borussia Dortmund steht trotz des Fortschritts in der Champions League vor Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Form einiger Spieler. Trainer Niko Kovac äußerte sich vor dem Bundesligaspiel gegen RB Leipzig über die Situation von Niklas Süle und Julian Brandt. Während Süle unter Kovac kaum Spielzeit erhält, wird Brandt häufig eingesetzt, zeigt jedoch oft enttäuschende Leistungen. Kovac deutete an, dass die kritische Haltung der Fans Brandts Spielweise beeinflussen könnte. Er bemerkte, dass Brandt auswärts möglicherweise besser performt als zu Hause, wo er oft von den Fans verhöhnt wird. Dennoch lobte Kovac Brandts Leistung im Champions-League-Spiel gegen OSC Lille, wo er ein "überdurchschnittlich gutes Spiel" ablieferte.

Kovac hofft, dass der Champions-League-Effekt auch in der Bundesliga spürbar wird. Nach einer enttäuschenden Niederlage gegen den FC Augsburg (0:1) sieht er das Spiel gegen Leipzig als Chance, gegen einen starken Gegner zu zeigen, was die Mannschaft kann. Beide Teams haben in der Bundesliga hinter den Erwartungen zurückgeblieben, Dortmund liegt auf dem zehnten Platz, während Leipzig nur Sechster ist. Kovac sieht Leipzig trotz ihrer aktuellen Krise als starke Mannschaft und erwartet, dass seine Spieler die Motivation aus dem Champions-League-Erfolg mitnehmen.

Die Diskussion um die Kaderzusammenstellung und die Leistung der Spieler beim BVB ist nicht neu. Kritiker bemängeln, dass viele Spieler beim BVB schlechter abschneiden als in ihren vorherigen Vereinen. Dies könnte auf eine falsche Kaderplanung und mangelnde Anpassung an die Spielweise zurückzuführen sein. Zudem wird die Altersstruktur des Kaders als problematisch angesehen, da viele Spieler bereits am Zenit ihrer Karriere sind. Kovac steht vor der Herausforderung, die Mannschaft zu stabilisieren und die Leistung zu steigern, um die gesteckten Ziele zu erreichen.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 3,13EUR auf Tradegate (14. März 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.