Bechtle AG: Stabile Dividende trotz Herausforderungen – Ein Blick auf 2024!

Die Bechtle AG verzeichnete einen Anstieg der Mitarbeiterzahl um 4,2 % auf 15.801, wobei etwa 60 % der neuen Mitarbeiter durch Akquisitionen gewonnen wurden. Der operative Cashflow erreichte mit 558,2 Millionen Euro einen Rekordwert, was auf eine positive Entwicklung der Verbindlichkeiten und einen Abbau des Vorratsbestands zurückzuführen ist. Die liquiden Mittel belaufen sich auf 643,1 Millionen Euro, was dem Unternehmen Spielraum für zukünftige Investitionen und Akquisitionen gibt.

Die Bechtle AG hat am 14. März 2025 ihre Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht und dabei eine stabile Dividende von 0,70 Euro je Aktie vorgeschlagen. Trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen konnte das Geschäftsvolumen um 2,0 % auf 7,949 Milliarden Euro gesteigert werden, während der Umsatz um 1,8 % auf 6,306 Milliarden Euro zurückging. Das Vorsteuerergebnis (EBT) fiel um 7,9 % auf 345,1 Millionen Euro, was einer EBT-Marge von 5,5 % entspricht.

Regional zeigte sich ein gemischtes Bild: Während in Deutschland und Frankreich eine Investitionszurückhaltung herrschte, konnte Bechtle in anderen europäischen Märkten wie Belgien, Großbritannien und Spanien signifikantes Wachstum erzielen. CEO Dr. Thomas Olemotz äußerte sich zuversichtlich, dass die internationale Aufstellung des Unternehmens in schwierigen Zeiten von Vorteil sei.

Für das Jahr 2025 gibt Bechtle einen vorsichtigen Ausblick. Die gesamtwirtschaftliche Lage bleibt angespannt, und die Unsicherheiten bezüglich der konjunkturellen Entwicklung sind hoch. Das Unternehmen rechnet mit einem stagnierenden oder leicht wachsenden Geschäftsvolumen, während der Umsatz möglicherweise um bis zu 3 % fallen oder steigen könnte. Das Vorsteuerergebnis könnte ebenfalls um bis zu 5 % schwanken. Olemotz betont, dass die strukturellen und technologischen Trends der IT-Branche intakt sind und Bechtle alles daran setzen wird, profitables Wachstum zu erzielen und Marktanteile zu gewinnen.

Insgesamt zeigt die Bechtle AG trotz der Herausforderungen eine solide finanzielle Basis und ein Engagement für Kontinuität in der Dividendenpolitik, was das Vertrauen der Aktionäre stärken soll. Die bevorstehenden Entwicklungen im IT-Markt, insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierung und die Notwendigkeit einer KI-fähigen Infrastruktur, könnten ebenfalls positive Impulse setzen.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,55 % und einem Kurs von 39,92EUR auf Tradegate (14. März 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.