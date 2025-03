K+S: Optimismus trotz Gewinnrückgang – Prognose für 2025 übertrifft Erwartungen!

Der Düngemittelhersteller K+S blickt nach einem Gewinnrückgang im Jahr 2024 optimistisch auf das kommende Jahr. CEO Burkhard Lohr äußerte sich zuversichtlich über eine mögliche Erholung, insbesondere bei einer weiteren Belebung der Kalipreise. Für 2025 prognostiziert K+S ein operatives Ergebnis (EBITDA) zwischen 500 und 620 Millionen Euro, was die Erwartungen der Analysten übertrifft. Im Jahr 2024 sank der operative Gewinn um mehr als 20 % auf 558 Millionen Euro, während der Umsatz um etwa 5 % auf 3,7 Milliarden Euro zurückging. Die Produktionsengpässe, insbesondere aufgrund einer hohen Krankenquote unter den Bergleuten, trugen zu diesem Rückgang bei.

Die Prognose für 2025 basiert auf der Annahme einer Preiserholung für Kaliumchlorid in Brasilien, die sich auch auf andere Märkte auswirken könnte. K+S rechnet mit einer Absatzmenge von 7,7 Millionen Tonnen im Landwirtschaftssegment, was eine leichte Steigerung im Vergleich zu 2024 darstellt. Sollte der Preis jedoch auf dem Niveau von Ende 2024 stagnieren, könnte das operative Ergebnis am unteren Ende der Prognosespanne liegen.