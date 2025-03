China, Russland und Iran fordern Ende der Sanktionen: Ein neuer Weg?

In der aktuellen geopolitischen Lage rund um das iranische Atomprogramm haben China, Russland und der Iran in einem gemeinsamen Appell ein Ende aller einseitigen und als illegal erachteten Sanktionen gegen Teheran gefordert. Dies geschah im Rahmen eines Treffens der Vize-Außenminister der drei Länder in Peking, wo die Teilnehmer auch betonten, dass relevante Parteien die Ursachen der Spannungen beseitigen sollten. Peking und Moskau begrüßten die Beteuerungen Teherans, dass sein Atomprogramm ausschließlich friedlichen Zwecken diene und keine Ambitionen zur Entwicklung von Atomwaffen verfolge. China legte zudem ein Dokument mit fünf Vorschlägen zur Lösung der „iranischen Nuklearfrage“ vor, das voraussichtlich im Sinne Teherans formuliert ist.

Die Situation um das iranische Atomprogramm hat sich in den letzten Monaten zugespitzt. Teheran hat die Produktion von Uran, das nahezu waffenfähig ist, erheblich beschleunigt, was Besorgnis bei der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ausgelöst hat. Zudem gibt es in Iran immer wieder Äußerungen von Politikern, die eine mögliche Entwicklung von Atomwaffen in Erwägung ziehen, insbesondere im Kontext des Konflikts mit Israel.