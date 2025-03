Kering-Aktien stürzen um 13,6% ab: Was bedeutet das für Gucci?

Analyst James Grzinic von Jefferies führt die drastischen Verluste auf die überraschende Ernennung von Demna Gvasalia, dem Kreativdirektor von Balenciaga, zum neuen künstlerischen Leiter von Gucci zurück. Diese Entscheidung hat die Erwartungen an die Verpflichtung eines renommierten externen Designers enttäuscht. Die Unsicherheit darüber, ob Gvasalia bereits bei der Gucci-Präsentation in Mailand im September seine kreativen Ideen einbringen kann, verstärkt die Bedenken der Investoren.

Die Aktien von Kering, dem französischen Luxusgüterhersteller, haben am Freitag im frühen Handel einen signifikanten Rückgang von 13,6 Prozent auf 216,25 Euro verzeichnet. Dieser Rückgang markiert das Ende der Erholungsversuche, die seit Jahresbeginn beobachtet wurden, und führt den Kurs zurück auf das Niveau der Korrekturtiefs, die im November und Dezember des vergangenen Jahres erreicht wurden. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Kurs der Kering-Aktie somit halbiert.

Zusätzlich hat die US-Bank JPMorgan die Kering-Aktie auf die Liste der "Negative Catalyst Watch" gesetzt. Analystin Chiara Battistini äußerte ihre skeptischen Erwartungen hinsichtlich der am 23. April anstehenden Quartalszahlen des Unternehmens. Ihre fundamentale Einschätzung bleibt auf "Underweight", was auf eine negative Sichtweise auf die zukünftige Entwicklung der Aktie hinweist.

Die Kombination aus internen Unsicherheiten und externen Analystenbewertungen hat das Vertrauen der Anleger in Kering stark beeinträchtigt. Die bevorstehenden Quartalszahlen werden als entscheidend angesehen, um die Richtung des Unternehmens und die Reaktion des Marktes auf die neuen Entwicklungen zu beurteilen. In Anbetracht der bisherigen Kursentwicklung und der aktuellen Marktstimmung bleibt abzuwarten, ob Kering in der Lage sein wird, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen und die Marke Gucci erfolgreich zu revitalisieren.

Insgesamt spiegelt die aktuelle Situation von Kering die Herausforderungen wider, mit denen Luxusmarken in einem sich schnell verändernden Markt konfrontiert sind. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, ob das Unternehmen die richtigen Schritte unternimmt, um seine Position im Wettbewerbsumfeld zu festigen und das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,12 % und einem Kurs von 224,3EUR auf Tradegate (14. März 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.