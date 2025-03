Wiener Aktienmarkt: Erholung nach Rückschlägen – Was Anleger wissen müssen!

Der Wiener Aktienmarkt erlebte am Donnerstag einen Rückgang, nachdem er am Vortag eine Erholung verzeichnet hatte. Der heimische Leitindex ATX fiel um 0,25 Prozent auf 4.189,54 Punkte und verzeichnete damit den vierten Verlusttag in fünf Sitzungen. Auch die europäischen Börsen und die Wall Street zeigten sich im Minus. Analysten der Helaba wiesen auf die anhaltend hohe Volatilität an den Finanzmärkten hin, die durch weltpolitische Ereignisse und die unberechenbare Zollpolitik von Donald Trump verstärkt wird.

Der Flughafen Wien meldete einen Anstieg der Passagierzahlen um 1,4 Prozent auf 1,901 Millionen im Februar, jedoch fielen die Flughafen-Aktien um 0,4 Prozent. Voestalpine konnte um 2,6 Prozent zulegen, während AT&S im Technologiebereich um 2,4 Prozent nachgaben. Bei den Banken zeigten sich nach den Vortagesgewinnen mehrheitlich negative Vorzeichen, wobei die Raiffeisen Bank International um 0,9 Prozent und die BAWAG um 1,8 Prozent fielen.

Am Freitag erlebte der Wiener Aktienmarkt eine deutliche Erholung. Der ATX stieg um 2,59 Prozent auf 4.297,92 Punkte, was die Verluste der vorherigen Tage ausglich und auf Wochensicht ein kleines Plus von 0,2 Prozent bedeutete. Auch der breiter gefasste ATX Prime gewann 2,73 Prozent. Die positive Stimmung wurde durch die Einigung in Deutschland über ein milliardenschweres Finanzpaket für Rüstung und Infrastruktur gestärkt.

In der kommenden Woche wird die Geldpolitik der US-Notenbank Fed in den Fokus rücken, wobei Experten eine Beibehaltung des Leitzinses von 4,5 Prozent erwarten. Geopolitische Entwicklungen und die Zollpolitik der Trump-Administration bleiben jedoch weiterhin ein Unsicherheitsfaktor. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich aufgrund wachsender Inflationssorgen verschlechtert, was sich auch in den Marktbewegungen widerspiegelt.

Lenzing präsentierte positive Ergebnisse mit einem Umsatzanstieg von 5,7 Prozent und einem deutlichen Gewinnsprung, was zu einem Kursanstieg von fast 20 Prozent führte. Andritz hingegen musste einen Rückgang von 0,3 Prozent hinnehmen, während Baubranchenwerte wie Strabag und Porr stark zulegten.

Der ATX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 4.298PKT auf Wien (14. März 2025, 17:50 Uhr) gehandelt.