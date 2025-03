Gea-Aktie: Warburg Research stuft ab, Jefferies bleibt optimistisch!

Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktie des Maschinenbauers Gea von "Buy" auf "Hold" abgestuft, jedoch das Kursziel von 53 auf 57 Euro angehoben. In einer aktuellen Studie hebt Analyst Stefan Augustin hervor, dass Gea im vergangenen Jahr solide Geschäftszahlen präsentiert hat. Trotz dieser positiven Entwicklung sei der starke Kursanstieg der Aktie ein Grund für die Abstufung, da die guten Ergebnisse bereits in den Kurs eingepreist seien. Die Veröffentlichung der Studie fand am 14. März 2025 statt.

Im Gegensatz dazu hat das Analysehaus Jefferies die Einstufung für Gea auf "Buy" belassen und das Kursziel von 52 auf 65 Euro angehoben. Analyst Rizk Maidi sieht eine Verbesserung der Auftragslage, insbesondere durch Großaufträge, und optimistische Aussichten auf dem Milchmarkt. Er erwartet, dass sich das organische Umsatzwachstum des Unternehmens beschleunigen wird. Zudem geht er davon aus, dass sich die operative Marge (EBITDA) bis 2025 schneller ausweiten wird als allgemein angenommen. Die Studie von Jefferies wurde am 13. März 2025 veröffentlicht.