Swissnet AG: Kaufempfehlung mit 174% Aufwärtspotenzial – Jetzt investieren!

Die Swissnet AG, ehemals Beaconsmind AG, hat in einem aktuellen Research-Update von First Berlin Equity Research eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 18,50 EUR erhalten. Analyst Christian Orquera bekräftigt diese Einschätzung und hebt die positiven Geschäftsentwicklungen des Unternehmens hervor.

Ein zentrales Element der aktuellen Strategie ist die Expansion in den marokkanischen Markt über die Tochtergesellschaft Lokalee, die KI-gestützte Concierge-Dienste für die Hotelbranche anbietet. Diese Expansion wird durch eine Partnerschaft mit Aleph Hospitality, dem größten unabhängigen Hotelmanagement-Unternehmen im Nahen Osten und Afrika, unterstützt. Lokalee wird zunächst in marokkanischen Hotels integriert, die von Aleph verwaltet werden, mit dem Ziel, die Plattform auf über 30 Hotels in acht Ländern der Region auszuweiten. Diese Initiative kommt zu einem günstigen Zeitpunkt, da Marokkos Tourismussektor im Jahr 2023 mit 14,5 Millionen internationalen Besuchern ein starkes Wachstum verzeichnet.