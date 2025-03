Skoda 2024: Rekordumsatz und Elektro-Offensive – So geht's weiter!

Im Jahr 2024 verzeichnete die Skoda Auto Group ein herausragendes Finanzergebnis und erreichte einen Rekordumsatz von 27,8 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 4,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das operative Ergebnis stieg um 30 % auf 2,3 Milliarden Euro, während die Umsatzrendite auf 8,3 % anstieg. Diese Erfolge sind das Resultat einer starken Nachfrage nach Fahrzeugen, optimierter Kostenstrukturen und günstiger Wechselkurse. Der Netto Cash Flow hat sich mehr als verdoppelt und übersteigt nun die Marke von zwei Milliarden Euro.

Im Jahr 2024 lieferte Skoda insgesamt 926.600 Fahrzeuge aus, was einem Anstieg von 6,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders der Octavia bleibt mit 215.700 verkauften Einheiten das meistverkaufte Modell. In Europa konnte Skoda seinen Marktanteil auf 5,9 % steigern und belegt nun den vierten Platz unter den meistverkauften Automarken der Region. Diese Erfolge sind auf die Einführung neuer Modelle und eine breite Palette an Antriebsvarianten zurückzuführen, einschließlich der neuen Elektrofahrzeuge Elroq und Enyaq.