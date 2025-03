Goldpreis eskaliert und knackt die 3.000 USD. Gold nun rasant auf 4.000 USD?

Gold auf 3.000 USD. Wie könnte es nun weitergehen?

So ein Wochenschluss des Goldpreises jenseits der psychologisch relevanten Marke von 3.000 US-Dollar wäre aus bullischer Sicht eine klare Ansage gewesen. Doch dazu kam es nicht. Der Goldpreis zog sich am Freitag nach einem kurzen Ausflug über die 3.000 US-Dollar noch einmal etwas zurück und beendete die Handelswoche knapp unterhalb von 3.000 US-Dollar. Der Start in die neue Handelswoche wird nun eminent wichtig. Kann Gold gleich zu Wochenbeginn entscheidend nachsetzen und die 3.000 US-Dollar pulverisieren oder aber gerät der Preis weiter unter Druck?

