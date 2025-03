ExoPTEN präklinische Studie zeigt signifikantes Potenzial zur Verbesserung der motorischen Funktion, des Blutflusses und der Genesung nach Rückenmarksverletzungen

TORONTO und HAIFA, Israel, 14. März 2025 – NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) („NurExone“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es erfolgreich eine wichtige präklinische Studie im Rahmen seiner Einreichung eines Prüfantrags für ein neues Arzneimittel („IND“) abgeschlossen hat. Die neue Studie, die den Weg des Unternehmens zu ersten klinischen Studien am Menschen ebnet, zeigte, dass die Behandlung mit ExoPTEN in verschiedenen Dosierungsschemata sowohl zur Wiederherstellung der motorischen Funktion als auch zu signifikanten Verbesserungen des Blutflusses an der Stelle der Rückenmarksverletzung führte – ein wesentlicher Faktor für die Gewebeheilung und funktionelle Erholung.