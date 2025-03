IG Metall lehnt Ausgliederung bei ZF weiter ab

SAARBRÜCKEN/FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Die IG Metall sieht keinen Grund zur Entwarnung für den Saar-Standort des Automobilzulieferers ZF. Nach einer Betriebsversammlung am Hauptsitz Friedrichshafen hatte ein Konzernsprecher mitgeteilt, dass ZF die Antriebssparte auf mögliche Partnerschaften mit anderen Firmen vorbereite. Ein Verkauf sei nicht geplant. Ziel sei, die Sparte eigenständiger zu machen, damit sich ein Partner finanziell beteiligen könne.

"An unserem Punkt hat sich nichts geändert", sagte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Saarbrücken, Patrick Selzer. "Der Gedanke der Ausgliederung ist nicht in unserem Sinne." Aus Sicht der Gewerkschaft müssten vielmehr die Ursachen behoben werden, statt in einem Prozess "Ressourcen zu vergeuden".