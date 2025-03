VINSSEN erhält AIP-Zertifizierung für Koreas ersten Schlepper mit Wasserstoffantrieb

SEOUL, Südkorea, 17. März 2025 /PRNewswire/ -- VINSSEN, Spezialist für maritime Dekarbonisierungstechnologie mit Schwerpunkt auf Wasserstoff-Brennstoffzellen und unterstützenden Systemen, hat vom Korean Register die Approval in Principle (AIP)-Zertifizierung für den ersten koreanischen Schlepper mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antriebssystem erhalten. Diese Zertifizierung stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung umweltfreundlicher Technologien dar, die durch eine Vereinbarung mit KRE initiiert wurde, einem führenden Unternehmen in den Bereichen Schiffsdesign, Retrofit Engineering und maritime Infrastrukturtechnik. Das gemeinsame Forschungsprojekt der drei Organisationen stellt einen großen Schritt bei der Anwendung von Dekarbonisierungstechnologien auf Schiffe mit hohem Kohlenstoffausstoß, wie z. B. Schlepper, dar und fördert den Wandel der maritimen Industrie in Richtung Nachhaltigkeit.

VINSSEN ist federführend bei der Entwicklung der umweltfreundlichen Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antriebssysteme, während KRE die Basisleistung und das Layout des Schleppers entwickelt. Dieser mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebene Elektroschlepper mit einer Leistung von 2.700 kW nutzt Wasserstoff als Kraftstoff und speichert den von den Brennstoffzellen erzeugten überschüssigen Strom in Batterien für den Betrieb bei geringer Last, so dass er für den künftigen Energiebedarf gerüstet ist. In Szenarien mit hoher Leistung ergänzt die gespeicherte Energie aus den Batterien die Leistung der Brennstoffzelle, um einen stabilen und effizienten Antrieb zu gewährleisten und Spitzenlastbetrieb zu ermöglichen.