NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Union:

"Vergessen wir den Vorwurf des Wortbruchs. Für Wahlkämpfe gilt das rheinische Sprichwort: "Versprechen und Halten - beides kannst du nicht haben." Also sollten sich alle jetzt darauf konzentrieren, ordentliche Politik zu machen. Ja, Merz hat keine Regierungserfahrung. Aber gerade deswegen dürfen seine Berater ihn nicht weiter ein ums andere Mal in offene Messer laufen oder falsch abbiegen lassen. Schließlich halten sich viele Spitzenpolitiker in der Union zugute, das Geschäft in- und auswendig zu kennen. Nun denn, es wird langsam Zeit, das in praktisches Handeln umzusetzen."/yyzz/DP/he