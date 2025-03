'Volksstimme' zu Goldpreis

ninive schrieb 15.03.25, 20:21

1. Wenn auch nur etwas an der Nachricht dran sein sollte, ist das super bullish für den Goldpreis.

2. Ob am Montag oder den Folgetagen oder Wochen etwas explodiert, ist überhaupt nicht der Punkt: wenn da was dran ist, implodiert etwas! Den Unterschied bitte googeln!

3. "Wenn nicht, war es dann Fake"? Es braucht ab und zu etwas Zeit, um Fake heraus zu kristallisieren. Siehe dieser Tage die News des amerikanischen Geheimdienstes, der den Ursprung der (sogenannten) Corona Epedemie als einen Laborunfall bezeichnete - dafür wurde (und wird?) man von der deutschen Systempresse vor drei Jahren als Verbreiter von Verschwörungstheorien gebrandmarkt.