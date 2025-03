Experten stellen Gutachten vor

HAMM (dpa-AFX) - Das Oberlandesgericht Hamm beschäftigt sich am Montag (10.00 Uhr) erneut mit der Zivilklage eines Landwirts und Bergführers aus Peru gegen den Energiekonzern RWE . Der 44-Jährige will erreichen, dass sich das Unternehmen an Kosten für Schutzmaßnahmen gegen eine Flutwelle durch einen Gletschersee beteiligt, die sein Haus am Fuße der Anden treffen könnte. Die Flutwelle drohe dem Haus infolge des Abschmelzens eines Gletschers, was auf den weltweiten Temperaturanstieg zurückgeführt wird. Nach Ansicht des Klägers trägt RWE daran eine Mitverantwortung, weil das Unternehmen Treibhausgase verursacht.

Zu den Gefahren für das Haus hat das Gericht zwei Gutachten erstellen lassen, die am Montag und Mittwoch besprochen werden sollen. Welche Schlüsse das Gericht aus den Verhandlungen zieht, wird es voraussichtlich erst an einem anderen Tag mitteilen. Der Kläger Saúl Luciano Lliuya will an beiden Tagen die Verhandlungen persönlich verfolgen. Unterstützt wird der Bergführer von der Stiftung Zukunftsfähigkeit und der Umweltorganisation Germanwatch.