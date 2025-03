Der Venture-Partner von Pioneer AI Foundry, Cykel AI, schließt überzeichnete Eigenkapitalfinanzierung ab, um das Wachstum der KI-Automatisierung im Rahmen des Talent-Akquise-Ökosystems zu beschleunigen

Vancouver, BC - 17. März 2025 / IRW-Press /– Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA:JPEG) („Pioneer“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein Venture-Partner Cykel AI („Cykel“) (LSE: CYK), ein führender Anbieter von KI-gesteuerten Automatisierungslösungen, eine überzeichnete Eigenkapitalfinanzierung erfolgreich abgeschlossen und dabei eine Summe von 800.000 £ mit einem Aufschlag auf den Schlusskurs der Aktie eingenommen hat. Die starke Nachfrage der Investoren unterstreicht das Vertrauen in die Vision und Wachstumsstrategie von Cykel und positioniert das Unternehmen für eine beschleunigte Expansion in der KI-gestützten Automatisierung innerhalb des Talent-Akquise-Ökosystems in verschiedenen Sektoren.