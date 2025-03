Brunswick Exploration Inc. führt als erste Firma Lithiumexploration in Grönland durch. Erste Ergebnisse zeigen Super-High Grade 2,4% Li2O Gehalte.

Hochgehaltige Ergebnisse der ersten Exploration in Grönland

Killian Charles, President und Chief Executive Officer von Brunswick Exploration, kommentierte dazu: „Nach den guten metallurgischen Ergebnissen und dem Beginn des Bohrungsprogramm auf unserem Mirage-Projekt in Quebec freuen wir uns, die Untersuchungsergebnisse der “Ivisaartoq” Liegenschaft in der Nähe von Nuuk, der Hauptstadt Grönlands, bekannt zu geben. Herr Charles führt weiterhin aus, dass durch Dutzende Pegmatiten Funde auf dem 1,5x3 km großen Gebiet Brunswick ein äußerst vielversprechendes Gebiet entdeckt wurde. Die Regierung von Grönland hat Brunswick Exploration mit historischen Dokumentationen unterstützt, die ein bereits 1972 entdecktes Pegmatit Vorkommen innerhalb der Paamiut Liegenschaft bestätigt. Mit Ergebnissen von bis zu 2,4% Li2O legt Brunswick hier den Grundstein für die Erste Lithiumerfolgsstory in Grönland. Aufgrund dieser Ergebnisse hat Brunswick Exploration seine Mineralkonzessionen in Grönland massiv erweitert. Die neuen Konzessionsblöcke zeigen 50 kartierte Pegmatitvorkommen auf, darunter neun mit einer Streichlänge zwischen 500 und 10.000 Metern, was einem neuen Lizenzgebiet von insgesamt etwa 17.800 Hektar entspricht. Brunswick ist jetzt einer der größten Konzessionshalter in Grönland, und die einzige Firma die Lithiumexploration durchführt. 2025 wird ein Schlüsseljahr für Brunswick in Grönland werden, insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Brunswick den “First-Mover” Vorteil hat. Wir denken, dass mit diesem neuen Gebiet in Grönland Brunswick Exploration einen massiven Vorteil gegenüber vergleichbaren anderen Gesellschaften hat. Wir sehen hier sehr großes Potential und können risikobewussten Anlegern empfehlen sich diesen Titel ins Depot zu holen. Sicherlich sind Lithiumpreise noch nicht zurück, aber so günstig wird diese Aktie in der Zukunft wohl nicht mehr zu haben sein.